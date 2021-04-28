Valorant oyuncusu Breeze haritasında Cypher ile yeni taktik keşfetti

Yeni harita Breeze'de Cypher ile Siber Kafes taktiği.

Valorant'ın yeni haritası Breeze oyuna eklendi ve eklenir eklenmez bazı oyuncular tarafından ajan taktikleri ve hatalar bulunmaya başlandı.

Cypher ile A bölgesi tarafında Siber Kafeslerini duvarın üstünden kullanarak rakiplerin kafasını karıştırabilirsiniz.

Cypher oyuncusu A bölgesi tarafındaki kapıya duvarın diğer tarafından siber kafeslerini kurabiliyor ve rakiplerin o bölgeden gelmesini zorlaştırıyor. Sizde birkaç denemeden sonra bu yeteneği o bölgeye kolayca atabilirsiniz. Eğer bu yeteneği doğru atarsanız Siber Kafes koridorun üzerine iner ve rakip takım doğduğu anda o noktayı kapatabilirsiniz. Bu taktik sayesinde rakip takımın oradan gelmesi ve görüş sağlaması zor olacaktır.

Breeze haritası oyuna daha yeni eklendi. İlerleyen zamanlarda farklı ajanların yetenekleri ile birçok yeni ve ilginç taktik ortaya çıkmasını bekliyoruz.

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Kaynak: Playerbros