Valorant iade politikası nedir? Valorant'ta hangi eşyalar iade edilebilir?

Valorant'ın Pazar günü yayınladığı iade politikasında geçerli yasalar ihlal edilmediği sürece iade edebileceğiniz eşyaların listesi paylaşıldı. Paylaşılan yeni iade politikası ile nelerin iade edilip edilemeyeceği konusunda detaylıca açıklama yapıldı.

Valorant'ta oyun içi satın aldığınız VP, silah kaplaması, savaş bileti, radyanit puanı gibi birçok eşyanın iade edilmesi için öncelikle içeriğin kullanılmamış olması gerekmektedir. Satın alınan içerik en fazla 14 gün önce satın alınmış olmalıdır ve son olarak ise iade etmek istediğiniz ürün iade edilebilir içerikler listesinde olmalıdır. İşte Valorant'ta iade edilen ve iade edilemeyen ürünlerin listesi.

İADE EDİLEBİLİR

VP (para iadesi için)

Silah Kaplamaları

Not: Silah kaplamanızı kullanırsanız veya geliştirirseniz iade edemezsiniz.

İADE EDİLEMEZ

Karakter Kontratı Seviyeleri

Seçkin Savaş Bileti

Seçkin Savaş Bileti Seviyeleri

Silah Kaplaması Seviyeleri

Radyanit Puanları

Paketler

Riot Games'in iade politikasının tamamını incelemek için buraya tıklayınız.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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