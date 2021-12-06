Valorant "bu uygulama bilgisayarınızda çalışmıyor" hatası nasıl düzeltilir?
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Riot Games'in First Person Shooter oyunu Valorant'ta girerken bu uygulama bilgisayarınızda çalışmıyor hatası nasıl düzeltilir? Nasıl çözülür? Detaylar haberimizde…
Valorant oyuncularını rahatsız eden bir diğer hatalardan biri ise bu uygulama bilgisayarınızda çalışmıyor hatası. Riot oyunlarında bu hata ile sıklıkla karşılaşılmaktadır.
Valorant'a gelen yeni güncellemeler veya sisteminize gelen yeni güncellemeler sonrası oyuna girerken hatalarla karşılaşılmaktadır. Valorant'ta bu uygulama bilgisayarınızda çalışmıyor hatasını düzeltmek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz. Eğer ki aşağıdaki çözümleri denediğiniz halde sorununuz hala devam ediyorsa Riot Games destek sayfasıyla iletişime geçiniz.
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- Windows sürümünüzü güncelleyin
- Sisteminizi geri yükleyerek hatadan kurtulabilirsiniz
- Kesin odaklı bir yöntem ise Valorant'ı bilgisayarınızdan kaldırın ve tekrar kurun, kurduktan sonra ise oyunu onar diyerek çözüme ulaşabilirsiniz.
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