VALORANT'a sıralı ajan seçimi geliyor

Sıralı ajan seçimi özelliği, Riot'un MOBA oyunu League of Legends'dakine benzer bir şekilde çalışacak. Bu sisteme göre oyuncular, rasgele bir sıra ile ajan seçimlerini yapacak. Böylece organizasyon, takımın genel kompozisyonunun nasıl olacağına dair bir fikre sahip olmadan "insta-lock" atan oyuncuların önüne geçeceğine inanıyor.

Ayrıca VALORANT'ın yeni seçim sistemi, sıranın önündeki oyuncuların sıralarını atlamalarına ve diğer takım arkadaşlarından sonra seçim yapmalarına izin vermesi bakımından benzersiz olacak.

VALORANT oyun tasarımcılarından Jon Walker, planları ile ilgili şunları dile getirdi:

"Aşamalı bir ajan seçimi sistemi üzerinde çalışıyoruz. Aslında 4. Bölüm'ün başında sistemi devreye sokmak istiyorduk, umarız bölüm içerisinde bir zamanda bu sistemi hayata geçirebiliriz."

Ayrıca kendisi, bu "korumalı seçim" sisteminin, özellikle Jett gibi ajanlara, insta-lock atan ya da başka birinin gösterdiği ajanı alan oyunculara yanıt olarak yapıldığının da altını çizdi.

Geliştiriciler hala sistem üzerinde çalışıyor, ancak şimdilik planlanan ajan seçim süresi 15-20 saniye arasında. Eğer bu süre içerisinde oyuncu seçim yapılmazsa sıra bir sonraki oyuncuya geçecek, ve seçim yapmayan oyuncuya sıranın en sonunda tekrar dönülecek.

Bu sistem ile takımın genelini değil sadece kendini düşünen, buna göre ajan seçimi yapan oyuncuların azalacağına inanılıyor. Böylece ajan kompozisyonları üzerine daha fazla düşünülmüş takımlar, ve daha iyi bir oyun deneyimi hedefleniyor.

Topluluk içerisinde çoğu oyuncu, planlanan ajan seçim sistemini beğenirken özellikle Reddit üzerinde bu çözümü eleştiren birçok oyuncu oldu. Böyle bir sistemin ajan rolü belirtilmeden yapılmasının, sıradaki son oyuncuyu sis/destek ajanı almaya zorladığını ve topluluğu daha da toksik hale getireceğine inananlar oldu. Reddit üzerindeki birçok farklı fikre yukarıdaki video linkinden ulaşabilirsiniz!

Esporgazetesi - Son Dakika Haberleri

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