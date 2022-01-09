VALORANT 4. Bölüm 1. Kısım Hakkında Tüm Detaylar

Valorant'ın bir sonraki büyük güncellemesi önümüzdeki hafta oyuncularla kavuşacak.

Riot Games, 2022'ye güzel bir başlangıç yapmak için geniş bir güncelleme hazırlamış durumda ve bunun içeriğinde yeni ajan, bazı harita değişiklikleri ve birçok yeni kozmetik ürün bulunuyor.

Yeni Ajan: NEON

Neon, hareket tabanlı yeteneklere sahip olacak ultra hızlı düellocu bir karakter olarak karşımıza çıkacak.

Yetenekler

Hız Şeridi (C)

Önüne doğru, kısa veya bir yüzeye çarpana kadar ilerleyen iki enerji hattı ( Phoenix'in ateş duvarı gibi) çıkartmak için ATEŞ ET. Bu enerji hatları, görüşü engelleyen ve içinden geçen düşmanlara statik elektrik vererek hasar verir.

Elektro Ok (Q)

ANINDA bir enerji oku fırlat. Ok bir kere seker. Ok bir yüzeye çarptığına sersemletici bir patlamayla altındaki zemie elektrik akımı verir. (Yoru flashının çarptığı yerlere Breach gibi sersemlettiğini düşünebilirsiniz)

Yüksek Devir (E)

Neon'u hızlandırmak için ANINDA gücünü odakla. Yükü dolduğunda, ALT. ATIŞ'la elektrik kayma hareketini etkinleştir. Her iki skorda bir kayma hareketinin yükü dolar.

Enerji Patlaması (X)

Neon'un tüm gücünü ve hızını kısa süreliğine etkinleştir. Gücünü, hareket ederken isabetliliği yüksek olan ölümcül bir ışın saldırısına dönüştürmek için ATEŞ ET. Aldığın her skorla birlikte bekleme süresi sıfırlanır. (Half-Life'daki elektrik silahı olarak da düşünülebilir)

Yeni Silah Seti PROTOKOL 781-A (9900 VP)

Bu silah paketinin teması Distopik, Karanlık Bilimkurgu, Robotik ve Gelişmiş Teknolojiyi içeriyor.

Paketin İçeriği

Bireysel İdari Yakın Dövüş Birimi (Bıçak)

Protokol 781-A Phantom

Protokol 781-A Spectre

Protokol 781-A Bulldog

Protokol 781-A Sheriff

Protokol 781-A Uğur

Protokol 781-A Kartı

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