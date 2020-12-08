Valör nedir, ne demek? Valör tarihi ne demek?

BDDK döviz ve altın alımında geçerli olan 1 günlük valör uygulamasının kaldırıldığı açılamasından vatandaşlar Valör nedir, ne demek? Valör tarihi ne demek? Sorularına yanıt aramaya başladı.

BDDK döviz ve altın alımında geçerli olan 1 günlük valör uygulamasının kaldırıldığı açılamasından vatandaşlar Valör nedir, ne demek? Valör tarihi ne demek? Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

VALÖR NEDİR, NE DEMEK?

Valör, faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarihtir. Kredi hesaplarına alacak geçen hareketler için işlemin yapıldığı günü takip eden ilk iş günüdür. Borç geçen işlemler için valör, işlemin yapıldığı gündür.

VALÖR TARİHİ NEDİR?

Vadeli mevduat hesabı açtığınızda ve paranızı faize yatırdığınızda paranıza faizin işlemeye başlayacağı tarih valör tarihidir. Genel olarak bir bankada vadeli mevduat hesabınıza para yatırdığınız tarihten bir gün sonra faiz işlemeye başlar.

Bazı bankalarda bu tarih, 2 gün ya da 3 gün valörlü olarak uygulanır. Bu durumda banka size daha yüksek faiz verebilir. Valör hesaplama işlemi yapıldığında sunulan faizin gerçek halini de görmüş oluruz. 3 gün valörlü işlem yapıldığında 32 gün için %14 faiz veren bir banka aslında paranızı 35 gün kullanmış demektir.

Bankalarda işlemlerin aynı gün valörlü ya da valörsüz adı altında vakit kaybetmeden başlatılması da olasıdır. Bunun için banka ile pazarlık yapabilirsiniz. Genelde bankaya yatırdığınız paralar 1 gün valörlü değer kazanmakta, bankadan çektiğiniz paralar ise aynı gün valörlü olacak şekildedir.