Valizinden uyuşturucu çıktı

MUĞLA'nın Bodrum otogarında doğu illerinden geldiği belirlenen bir yolcunun valizinde yapılan aramada 1 kilo 465 gram esrar ele geçirilirdi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Ş.S.'nin Diyarbakır'dan uyuşturucu ticareti yapmak amacıyla Bodrum'a geleceği bilgisini alan ekipler harekete geçti. Bodrum Otogarı'nda olduğu tespit edilen şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelinin valizinde yapılan aramada 1 kilo 465 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.S. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri

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