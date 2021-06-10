Valimiz Sayın Mehmet Makas, Çağlayan Belde Belediye Başkanı Haydar Şahin'i Ziyaret Etti
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Valimiz Sayın Mehmet Makas, Çağlayan Belde Belediye Başkanı Haydar Şahin'i Ziyaret Etti

Valimiz Sayın Mehmet Makas, Çağlayan Belde Belediye Başkanı Haydar Şahin'i Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Sayın Mehmet Makas, Çağlayan Belde Belediye Başkanı Haydar Şahin'i Ziyaret Etti.

Valimiz Sayın Mehmet Makas, Çağlayan Belde Belediye Başkanı Haydar Şahin'i Ziyaret Etti. Gerçekleştirilen ziyarette Belde Belediye Başkanı Haydar Şahin ile bir süre görüşen Sayın Valimiz, beldede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Belde sakinleriyle de görüşen Sayın Valimiz, muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın istek ve sorunlarını dinledi.

Kaynak: Habermetre

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Valimiz Sayın Mehmet Makas, Çağlayan Belde Belediye Başkanı Haydar Şahin'i Ziyaret Etti - Haberler
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