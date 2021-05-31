Valimiz Sayın Mehmet Makas, Bayırbağ Köyünü Ziyaret Etti

Valimiz Sayın Mehmet Makas, Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünü ziyaret ederek, köy sakinleri ile görüştü.

Valimiz Sayın Mehmet Makas, Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünü ziyaret ederek, köy sakinleri ile görüştü.

Gerçekleştirilen ziyarette köy sakinleri ile bir süre Sayın Valimiz, vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinledi. Valimiz Sayın Mehmet Makas'ın ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren köy sakinleri ise teşekkürlerini ilettiler.

Ziyaret kapsamında Valimiz Sayın Mehmet Makas'a, Üzümlü ilçesi Kaymakamı Enver Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin eşlik etti.

Kaynak: Habermetre