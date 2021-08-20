Valimiz Oktay Çağatay, Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim ve Kültür Evinde Yapılan Restorasyon Çalışmalarını İnceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Valimiz Oktay Çağatay, Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim ve Kültür Evinde Yapılan Restorasyon Çalışmalarını İnceledi

Valimiz Oktay Çağatay, Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim ve Kültür Evinde Yapılan Restorasyon Çalışmalarını İnceledi
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Oktay Çağatay, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından yürütülen Prof. Dr. Fuat Sezgin Kültür Evi ve Betav Şube Binasında yürütülen restorasyon çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Oktay Çağatay, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından yürütülen Prof. Dr. Fuat Sezgin Kültür Evi ve Betav Şube Binasında yürütülen restorasyon çalışmaları yerinde inceledi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Kültür Evi ve Betav Şube Binasında biten çalışmalarını inceleyen Vali Çağatay, Betav yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Çağatay biten restorasyon çalışmaları için Betav yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Deniz Akkaya Haluk Levent Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Elmas Enner Valencia Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Valimiz Oktay Çağatay, Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim ve Kültür Evinde Yapılan Restorasyon Çalışmalarını İnceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 15:37:53. #1.14#

title