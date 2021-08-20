Valimiz Oktay Çağatay, Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim ve Kültür Evinde Yapılan Restorasyon Çalışmalarını İnceledi
Vali Oktay Çağatay, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından yürütülen Prof. Dr. Fuat Sezgin Kültür Evi ve Betav Şube Binasında yürütülen restorasyon çalışmaları yerinde inceledi.
Vali Oktay Çağatay, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından yürütülen Prof. Dr. Fuat Sezgin Kültür Evi ve Betav Şube Binasında yürütülen restorasyon çalışmaları yerinde inceledi.
Prof. Dr. Fuat Sezgin Kültür Evi ve Betav Şube Binasında biten çalışmalarını inceleyen Vali Çağatay, Betav yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Çağatay biten restorasyon çalışmaları için Betav yetkililerine teşekkür etti.
Kaynak: Habermetre