Valimiz Oktay Çağatay, Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim ve Kültür Evinde Yapılan Restorasyon Çalışmalarını İnceledi

Vali Oktay Çağatay, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından yürütülen Prof. Dr. Fuat Sezgin Kültür Evi ve Betav Şube Binasında yürütülen restorasyon çalışmaları yerinde inceledi.