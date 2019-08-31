Batman otogarındaki cinayet zanlısının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Onların kanını içerim

Batman otogarındaki cinayet zanlısının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Onların kanını içerim

Batman'da kan davalısını defalarca bıçakladıktan sonra yardım etmek isteyenlere engel olarak maktülün ölümünü izleyen cinayet zanlısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Zanlı, arkadaşıyla yaptığı görüşmede kan davalısı hakkında "Onların kanını içerim" ifadesini kullanıyor.

31.08.2019 14:40
Batman otogarındaki cinayet zanlısının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Onların kanını içerim

Batman'da şehirlerarası otobüs terminalinde, kan davalısı Suat Yüksekbağ'ı (20) defalarca bıçakladıktan sonra elindeki bıçak ve sopayla başında bekleyerek yardım etmek isteyenleri engelleyen cinayet zanlısının kan donduran görüntüleri ortaya çıktı. Arkadaşıyla telefonda bir görüşme gerçekleştiren zanlı, kan davalısı hakkında "Onların kanını içerim" diyor.

ZANLI: ONLARIN KANINI İÇERİM

Suat Yüksekbağ'ın kesici aletle yaralanmasına rağmen olay yerine gelen polislerin müdahalede gecikmesi sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Yüksekbağ'ın göz göre göre can vermesiyle sonuçlanan olaydan önce çekildiği anlaşılan görüntülerde, cinayet zanlılarından R.K., bir arkadaşıyla yaptığı görüntülü görüşmede, "Onların kanını içerim" diyor.

OLAYA GEÇ MÜDAHALE EDEN POLİSLER AÇIĞA ALINDI

Öte yandan Yüksekbağ'ı defalarca bıçakladıktan sonra ellerindeki bıçak ve sopayla başında bekleyerek, polislere ve yardım etmek isteyenlere engel olan R.K. ve A.K. adlı kardeşlerin sorguları sürerken, olaya erken müdahale etmeyen polisler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Batman Valiliği açıklamasında, "28.08.2019 Çarşamba günü saat 15.15 sıralarında İlimiz Şehirler Arası Otobüs Terminali içerisinde kavga olduğu, kavgada kesici alet kullanıldığı ve kavgadan dolayı yaralı bir şahsın olduğu yönünde İlimiz Emniyet Müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine olay yerine saat 15.19 da Emniyet Müdürlüğü ekipleri intikal etmiştir. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerinde bir yaralı şahıs ve olayı gerçekleştiren şüpheli şahısın olay yerinde olduğunu görmeleri üzerine, şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte yakalanmış olup, yaralı şahıs ise ambulans ile en yakın hastaneye sevk ettirilmiştir.

Konu ile ilgili olaya ilk müdahalede bulunan polis memurları hakkında olaya müdahaleleri yönünden aynı gün idari yönden soruşturma başlatılmış olup, kademeli güç kullanmada zaafiyet gösteren ve müdahalede ihmalleri bulunduğu değerlendirilen görevliler görevden uzaklaştırılmıştır. Adli Tahkikat sonucu olayı gerçekleştiren R.K ve suça sürüklenen Çocuk A.K isimli şüpheli şahıslar tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Batman otogarındaki cinayet zanlısının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Onların kanını içerim
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YORUMLAR (147)

  • MARDİN:
    Orda polis haricinde çok insan vardal onlarda müdahale edebilirdi ben orda olsaydım müdahale ederdim yaşlılar olsun
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  • RAFET:
    Polisleri derhal görevlerinden atılmalı. katilde idam edilmeli nedir bu böyle her önüne gelen adam kesip vuracak kan içerim diye kötü örnek olacak. polislerde müdahale etmeyecek yazıklar olsun.
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  • ERHAN:
    yerdeki sen değilsin! kardeş rahat söylersin tabi. burada kavga yok silahlı yaralama var. ve kanlısının ölümünü garantiye almak için. bıçakla polisi bile rehin alıyor. türkçesi bu! yazık kardeş çok yazık vicdanlı konuşun! kanunda böyle bişey yok sık ikitane ayağına ikisininde al çağır ambulansı bu kadar. iki tane eşkiya otagarı rehin aldı. . . . . .
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  • M.ÇEK:
    Hatta ayakta kalanın başına bir iş gelmesin diye daha fazla korur
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