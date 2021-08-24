Edu4sent Projesinin İkinci Ulus Ötesi toplantısı gerçekleşti
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Edu4sent Projesinin İkinci Ulus Ötesi toplantısı gerçekleşti

Edu4sent Projesinin İkinci Ulus Ötesi toplantısı gerçekleşti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edu4sent Projesinin İkinci Ulus Ötesi Toplantısı Polonya'nın Rzeszow Şehrinde gerçekleştirildi.

Edu4sent Projesinin İkinci Ulus Ötesi Toplantısı Polonya'nın Rzeszow Şehrinde gerçekleştirildi.

Zonguldak Valiliği ortak statüsü ile yer aldığı "Developing The Competences of Educators to Promote Social Entrepreneurship of Adults With Migrant Background" (Göçmen Geçmişli Yetişkinlerin Sosyal Girişimciliklerinin Desteklenmesi İçin Eğitimcilerin Yeterliliklerinin Geliştirilmesi) kısa adı Edu4Sent olan projenin ikinci ulus ötesi toplantısı Polonya'nın Rzeszow şehrinde 17-20 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen projenin koordinatörlüğünü Zonguldak'tan Paydaş Eğitim Kültür ve Sanat Derneği yaptı. Polonya, İtalya ve Yunanistan temsilcilerinin de yer aldığı ikinci toplantıda Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı temsil etti. - ZONGULDAK

Edu4sent Projesinin İkinci Ulus Ötesi toplantısı gerçekleşti
Edu4sent Projesinin İkinci Ulus Ötesi toplantısı gerçekleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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