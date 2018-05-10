Vali Yılmaz, Öğrencilerle Söyleşi Yaptı

Merkez Valisi Adnan Yılmaz, memleketi Sivas'ın Gürün ilçesinde öğrencilerle söyleşi yaptı.

Asef Çoban Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinliğe, Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, yazar İlhan Akın ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilere çok çalışmaları ve kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Vali Yılmaz, geleceğin gençlerin omuzlarında yükseleceğine dikkat çekti.

"Adını Sen Koy" kitabının yazarı İlhan Akın ise öğrencilerin kitaba ilişkin sorularını yanıtladı.

Kaymakam Aytemür ve Çiftçi, öğrencilere yaptığı bilgilendirici söyleşiden dolayı Vali Yılmaz ve İlhan'a teşekkür etti.