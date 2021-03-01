VALİ YERLİKAYA: İSTANBULUMUZDAKİ KADEMELİ NORMALLEŞME SÜRECİMİZE DAİR DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDUK
01.03.2021 15:34 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:46
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve sağlık idarecileriyle İstanbul'daki kademeli normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve sağlık idarecileriyle İstanbul'daki kademeli normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve sağlık idarecilerimizle İstanbulumuzdaki kademeli normalleşme sürecimize dair değerlendirmelerde bulunduk" ifadelerine yer verdi. Vali Yerlikaya toplantıya ilişkin fotoğrafları da yine sosyal medya hesabından paylaştı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı