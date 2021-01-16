Vali Yerlikaya'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte bu gece ve yarın yoğun kar yağışı tahmin edildiğini, bu nedenle tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte bu gece ve yarın yoğun kar yağışı tahmin edildiğini, bu nedenle tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini bildirdi.

Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün verdiği son bilgilere göre, İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı tahmin edildiğini belirtti.

Vali Yerlikaya, "İnşallah özlediğimiz bereketli kar yağışına kavuşuruz. Tedbiri de elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın iletisinin ekinde paylaştığı ve Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere yer verilen bültende, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran