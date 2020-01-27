Vali Yazıcı, Avrupa şampiyonu Demirezen'i kabul etti

27.01.2020 19:39 | Son Güncelleme: 27.01.2020 19:44

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Avrupa Boks Şampiyonu Ali Eren Demirezen'i makamında kabul etti.



Almanya'da gerçekleştirilen son maçında Belaruslu rakibi Andrei Mazanik'i mağlup eden, iki kez üst üste Avrupa Şampiyonu olmayı başaran Ali Eren Demirezen, Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti. Ali Eren Demirezen, Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilen mücadelede Belaruslu rakibi Andrei Mazanik'i 8 raunt süren maçta, 80-72/80-72/79-73'lük puanlarla mağlup etmeyi başarmıştı.



Vali Yazıcı, "Gelecek adına, devamlılık adına gençlerden çok ümitliyiz"



Avrupa Şampiyonu sporcumuzu kutlayarak gurur duyduğunu ifade eden Vali Ersin Yazıcı, "Ali Eren, sadece Balıkesir'in değil tüm ülkemizin gurur kaynağı olmuştur. Sporcumuzun geçmişine baktığımızda sürekli artan bir başarı grafiği var. Gelecek adına, devamlılık adına gençlerden çok ümitliyiz. Gençlerimizin spora kazandırılmaları en önemli çalışmalarımızdan biridir. Bu yüzden bu tarz başarı hikayelerinin de faydası çoktur. " şeklinde konuştu.



Son yıllarda Türkiye'nin tüm branşlarda dünyada ses getiren başarılara imza attığını belirten Vali Yazıcı, Balıkesirli sporcuların da kendilerini gururlandırdığını söyledi. Spora ve sporculara devletin her türlü desteği sağladığını da vurgulayan Vali Yazıcı, yeni şampiyonların yetişmesi için tüm çabayı gösterdiklerini kaydetti. Olimpiyat Boksörümüz Ali Eren Demirezen ise Vali Yazıcı'ya gösterdiği misafirperverlik ve nazik kabulünden dolayı teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA