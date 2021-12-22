Vali Yavuz, "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

İSTANBUL (Habermetre) - Vali Seddar Yavuz, her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi. Vali Yavuz, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı" ile Bilal Kahyaoğlu'nun "Selin yıktıkları", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ile İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" ve spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafı için oy kullandı. Anadolu Ajansı'nın hem yurt içinde, hem de yurt dışında Türkiye'yi temsil eden önemli bir kurum olduğuna işaret eden Vali Yavuz, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve etkileyici olduğunu belirterek: "Yaşadığımız olumlu olumsuz tüm durumu ortaya koyan, sanatsal değeri yüksek fotoğraflar. Beni etkileyen ve insani olarak da üzerinde durmamız gereken hususlar var. Dolayısıyla Gazze'de, Filistin'de İsrail'in yürüttüğü bu zulüm, oradaki kardeşlerimize reva gördüğü insanlık dışı muameleler daha çok dikkati çeksin diye bir kısmını oradan seçtim. Diğer taraftan da Kastamonu'da önemli bir sel felaketi yaşadık. Orada insanlarımız hayatını kaybetti. Bir daha yaşanmasın, daha dikkatli olalım diye bir fotoğraf seçtim. ' İstanbul ve hilal' Seçildi Peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuş Fatih Sultan Mehmet Han'ı, onun kutlu askerlerini ve İstanbul'un işgaline son veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ü rahmetle minnetle şükranla yad etmek için de İstanbul fotoğrafı seçtim. İstanbul Türk'e, bize çok yakışıyor. İstanbul, eskilerin tabiriyle 'İslambol' bir şehirdir. Spor kategorisinde de birçok tercih yapılabilirdi ama Tokyo Olimpiyatları'nda göğsümüzü kabartan milli sporcumuzu seçmeyi uygun gördüm. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. " dedi.

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