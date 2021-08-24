Vali Yardımcısından Rektörümüze Veda Ziyareti
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Vali Yardımcısından Rektörümüze Veda Ziyareti

Vali Yardımcısından Rektörümüze Veda Ziyareti
Habermetre - Haberler | Toplum

Son kararname ile Rize Vali Yardımcılığı görevinden, Tekirdağ Kapaklı Kaymakamlığı görevine atanan Bayram Sağır, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'a veda ziyaretinde bulundu.

Son kararname ile Rize Vali Yardımcılığı görevinden, Tekirdağ Kapaklı Kaymakamlığı görevine atanan Bayram Sağır, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'a veda ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini belirten Rektörümüz, Rize'de görevde bulunduğu sürece yapmış olduğu çalışmalardan ötürü Vali Yardımcısı Bayram Sağır'a teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.

Vali Yardımcısı Bayram Sağır da kendilerini makamında ağırlayan Rektörümüze teşekkür ederek, Rize'de görev yapmaktan ötürü çok mutlu olduğunu ifade etti.

Gerçekleşen ziyarette, Rektörümüz günün anısına Vali Yardımcısı Bayram Sağır'a Üniversitemiz şilti takdim etti.

RTEÜ BASIN

Kaynak: Habermetre

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