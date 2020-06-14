Vali Yardımcısı Atar'ın Çatak ziyareti
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Vali Yardımcısı Atar'ın Çatak ziyareti

Van Vali Yardımcısı Ferhat Atar, Çatak ilçesinde valilik tarafından yaptırılan okul, devlet hastanesi ve inşaatı devam eden çeşmede incelemelerde bulunarak, polis ve jandarmaya moral ziyareti gerçekleştirdi.

Vali Yardımcısı Atar'ın Çatak ziyareti
14.06.2020 12:30 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:47

Van Vali Yardımcısı Ferhat Atar, Çatak ilçesinde valilik tarafından yaptırılan okul, devlet hastanesi ve inşaatı devam eden çeşmede incelemelerde bulunarak, polis ve jandarmaya moral ziyareti gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde Çatak ilçesine gelen Vali Yardımcısı Ferhat Atar, ilk olarak yapımı devam eden Şehitler Çeşmesinin inşaatında incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığına geçen Vali Yardımcısı Atar'ı İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aslan Alkan karşıladı. Burada bir süre İlçe Jandarma Komutanı ve askerlerle sohbet eden Vali Yardımcısı Atar, askerlerle fotoğraf çektirdikten sonra Van Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yaptırılan hizmete hazır hale getirilen devlet hastanesini gezdi. Hastanenin son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Yardımcısı Atar'ın bir sonraki ziyareti, yine YİKOB tarafından yaptırılan ve eğitim öğretime hazır olan 24 derslikli Şehit Talha Musap Salçuk Anadolu İmam Hatip Lisesi ve yurdu oldu. Okulda yapılan çalışmaları en ince detayına kadar inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Vali Yardımcısı Atar, buradan İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçti. Çatak İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan tarafından karşılanan Vali Yardımcısı Atar, polisleri selamlayarak bir süre sohbet etti.

Burada ayrıca Özel Harekat polislerini de ziyaret eden Vali Yardımcı Atar, Kayaboğazı Jandarma Karakolunu ziyaret ederek hem polise hem de askere moral verdi. İnceleme ve ziyaretlerinin ardından Çatak programını tamamlayan Vali Yardımcısı Ferhat Atar'a İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, YİKOB Kontrol Amiri Elektrik Mühendisi Mahmut Türker de eşlik etti. - VAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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