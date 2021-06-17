Vali Tutulmaz, Filyos'ta incelemelerde bulundu

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde incelemelerde bulundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde incelemelerde bulundu.

Vali Tutulmaz'a ziyareti sırasında Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal ve Kazı Bilimsel Koordinatörü ve Bartın Üniversitesi Arkeoloji ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şahin Yıldırım eşlik etti. Yetkililerden bölgeyle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Tutulmaz, iş insanı Rıfat Güpgüpoğlu'nu ziyaret etti.

Akabinde Türkali köyünde KÖYDES programında yer alan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunan Vali Tutulmaz'a İl Özel İdaresi yetkilileri, İl Genel Meclis üyeleri ve köy muhtarı eşlik ederek, köyler ile ilgili bilgi aktardı.

Son olarak Vali Tutulmaz, Kilimli Kaymakamlığına görevlendirilen Kaymakam Vekili Efe Kılıç'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunarak görevinde başarılar diledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı