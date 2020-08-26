Vali Tutulmaz'dan GMİS'e iadeyi ziyaret Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) iadeyi ziyarette bulundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) iadeyi ziyarette bulundu.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil tarafından Sendika girişinde karşılanan Tutulmaz'ın ziyaretinde GMİS Genel Merkez Yönetim Kurulu'da hazır bulundu. Ziyarette, Zonguldak ve bölge ile ilgili çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA