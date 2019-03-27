Vali Tutulmaz 112 Müdürüne Başarı Belgesi Verdi

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, 112 Acil Çağrı Merkezinin müdürü Dr. Gülsüm Ateş Doğan'ı başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Altın Ambulans Sağlık Ödülleri'nde, Başhekim kategorisinde Türkiye 1'si olan merkezin müdürü Dr. Gülsüm Ateş Doğan, beraberinde mesai arkadaşlarıyla Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti.

Başhekim Doğan ziyarette, "Afyonkarahisar'ımıza birincilik ödülü getirmekten dolayı 112 Acil Çağrı Merkezi olarak çok mutluyuz. Düzenlenen yarışmaya bizleri teşvik edip ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Vali Tutulmaz da, Doğan'ı tebrik ederek başarı belgesi verdi.

Kaynak: AA