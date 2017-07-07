Vali Tekinarslan'a Hoş Geldin Ziyareti
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile beraberindeki heyet Vali Mehmet Tekinarslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile beraberindeki heyet Vali Mehmet Tekinarslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Belediye Başkanı Hasan Kara, beraberinde AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi DÜlger, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Eryılmaz, Cuma Özdemir ile Ahmet Polat, Meclis üyeleri ile Kilis Valiliğine atanan Mehmet Tekinarslan'ı makamında ziyaret ederek, hoş geldin ziyaretinde bulundular. - KİLİS