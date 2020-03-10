Vali Su, termal otel inşaatında incelemelerde bulundu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Vali Su, termal otel inşaatında incelemelerde bulundu - Haber
Akdeniz, Camili, Mersin, Güncel

Vali Su, termal otel inşaatında incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali İhsan Su, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ile birlikte Akdeniz ilçesi sınırlarında bulunan Camili Mahallesi'nde yapımı devam eden termal otel inşaatında incelemelerde bulundu.

10.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:21
Vali Su, termal otel inşaatında incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali İhsan Su, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ile birlikte Akdeniz ilçesi sınırlarında bulunan Camili Mahallesi'nde yapımı devam eden termal otel inşaatında incelemelerde bulundu.


Mersin milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Ali Cumhur Taşkın, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan'ın da eşlik ettiği incelemelerde, Vali Su, yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.


Akdeniz ilçe merkezine 9 kilometre mesafe uzaklıkta Camili Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve yapımı devam eden, 102 bin metrekare üzerine kurulu 644 yatak kapasitesine sahip olan termal otelin, 23 adeti termal olmak üzere 35 adet havuzu, çam ormanlarının içerisinde şifalı termal suyu ile bölgenin ve Mersin'in 5 yıldızlı, yatak ve oda bakımından en büyük ve tek termal oteli konumunda olması hedefleniyor.


Ayrıca, termal kaynaklarının ekonomiye kazandırılması için başlatılan çalışmalardan bir tanesi olan ve yapımı devam eden termal otel ile birlikte Mersin'in kış turizmine de hareketlilik kazandırılması amaçlanıyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü Haber
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü
Virüsten 463 kişinin öldüğü ülkenin tamamı karantina altına alındı Haber
Virüsten 463 kişinin öldüğü ülkenin tamamı karantina altına alındı
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Haber
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi Haber
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Donald Trump James Jeffrey Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Muhterem Nur Aleyna Tilki Berkay Şahin
Spor Adem Büyük Berkay Şahin Bülent Uygun Radamel Falcao Fernando Muslera
Daha Fazla İran İtalya Petrol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Vali Su, termal otel inşaatında incelemelerde bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 12:40:12. #1.14#