Vali Su: "Büyük Önder'in başlattığı mücadele ruhu ilham kaynağımız"
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Vali Su: "Büyük Önder'in başlattığı mücadele ruhu ilham kaynağımız"

Vali Su: 'Büyük Önder'in başlattığı mücadele ruhu ilham kaynağımız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı mücadele ruhunun ilham kaynağı olmaya devam ettiğini belirterek, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı mücadele ruhunun ilham kaynağı olmaya devam ettiğini belirterek, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Vali Su, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı istiklal ve istikbal meşalesi ile Türk Milletinin; birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu ile birbirine kenetlenerek verdiği varoluş mücadelesini eşsiz bir zaferle sonuçlandırdığını kaydetti. Su, "Bundan 102 yıl önce Büyük Önder'in milletine olan sarsılmaz bağlılığı ile Samsun'da başlattığı bu mücadele ruhu, günümüzde ve gelecekte de karşılaşabileceğimiz badireleri atlatmada en büyük ilham kaynağımız olmaya devam etmektedir. Bu anlamlı günü bağımsızlığımızı ve geleceğimizi sonsuza kadar korumak ve savunmak ile görevlendirdiği Türk Gençliğine armağan eden Atatürk, geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimize duyduğu güveni ve beslediği inancı da göstermiştir. Aziz Milletimizin geleceğini şekillendirecek gençlerimizin bu önemli günün bilinci içerisinde, tarihimizden aldıkları güç ve ecdadımızdan aldıkları ilham ile ülkemize sahip çıkacaklarına, Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılacaklarına ve milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefine ulaştıracaklarına yürekten inanıyorum. Bu duygularla, kıymetli Mersinlilerin, geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve aziz milletimizin '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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