Vali Sonel, kabanını "Hıdır Onbaşıya" hediye etti
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Vali Sonel, kabanını "Hıdır Onbaşıya" hediye etti

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, soğukta üşüyen vatandaşa üzerindeki kabanı hediye etti.

14.02.2020 10:25 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:25
Vali Sonel, kabanını

Valisi Tuncay Sonel, soğukta üşüyen vatandaşa üzerindeki kabanı hediye etti.


Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Hızır Oruçları nedeniyle Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi'ni ziyaret etti. Burada Cemevi Başkanı Ali Ekber Yurt'tan bilgi alan Vali Sonel, cemevindeki vatandaşlarla da sohbet etti.


Vali Tuncay Sonel, cemevi bahçesinde gördüğü ve Tuncelililer tarafından Hıdır Onbaşı lakabı ile bilinen Hıdır Aydın'ın (51) üzerindeki elbiselerin ince olduğunu görünce kendi kabanını hediye etti. - TUNCELİ

Kaynak: İHA
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