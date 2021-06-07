Vali Şıldak Kazdağları'nda incelemelerde bulundu

Vali Hasan Şıldak Eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte Pazar günü bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Edremit İlçesine gitti.

Vali Hasan Şıldak Eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte Pazar günü bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Edremit İlçesine gitti. Vali Şıldak Kazdağları'nda incelemelerde bulundu.

Vali Şıldak; ziyaret programına Balıkesir Valiliği bünyesinde oluşturulan Sokak Hayvanlarını Koruma ve Besleme Grubu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Hayvan, Çevre ve Doğa Koruma Gruplarıyla birlikte Edremit İlçesi Altınoluk Mahallesindeki sokak hayvanlarını besleyerek başladı. Sokak hayvanlarının korunmasında, beslenmesinde farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinlikleri yaptıklarını belirten Şıldak sokak hayvanları konusunda il genelinde ilgili bütün kurumları ve belediyeleri içine alan geniş bir çalışma başlattıklarını, bu şekilde iyi bir mesafe almayı hedeflediklerini ifade etti.

Vali Şıldak programına, çok sayıda endemik bitki türünü bünyesinde barındıran ve dünyada Alp Dağlarından sonra hava kalitesi en yüksek yer olan Kazdağları'nın önemli noktalarından olan 836 rakımlı Şahinderesi Kanyonunun üst kesimlerinde yapımı tamamlanan cam seyir terasıyla devam etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı işbirliğiyle kazandırılan seyir terasıyla bölge turizminin güçlendirilmesi ve dört mevsim boyunca turizm faaliyetlerinin arttırılması hedefleniyor.

Vali Şıldak cam seyir terası incelemesinde, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tedavisi tamamlanan şahini de doğayla buluşturdu.

Bir tarafı mavi bir tarafı yeşil, oksijen kaynağı olan bölgede incelemelerine devam eden Şıldak; Kazdağı Milli Park içindeki Pınarbaşı ve Hasanboğuldu Mesire Alanlarındaki yenileme çalışmalarını yerinde görerek, yeni seyir terası yapımı planlanan yerlerde de incelemelerde bulundu.

Vali Şıldak; iki denize de kıyısı bulunan, her alanda birçok zenginliği içinde barındıran Balıkesir'in, önemli bir varlığı olan Kazdağlarında doğaya zarar vermeden, doğal yapıyı bozmadan yapılan çalışmaların, bölge turizminin gelişmesindeki önemine değindi.

Vali Şıldak ve Eşi Fatma Nur Şıldak'a inceleme ve ziyaretlerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa II. Bölge Müdürü Adil Şencan, Balıkesir Üniversitesi Edremit Sivil Havacılık Yüksek Okulu Müdürü Prof.Dr. Abdullah Soykan, Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Nurullah Gürkan, Kazdağları Milli Park Şefi Yasir Özerhan, Edremit Orman İşletme Müdürü Barış Kilis eşlik ettiler. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı