Vali Sezer, Keskin ilçesini ziyaret etti Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Keskin ilçesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Keskin ilçesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.



Sezer, ilk olarak Keskin Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret ederek, Kooperatif Başkanı Zehra Tonga'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra yapım çalışmaları devam eden Karıştıran Mesire Alanını ziyaret eden Vali Sezer, ardından Keskin Köylü Pazarının kurulacağı alanda da incelemelerde bulundu.

Sezer, son olarak Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca Sosyal Gelişim Programı kapsamında desteklenen "Çamurlu Eller KOP ile Düşler Kuruyor Atölyesi"ni ziyaret etti.

Ziyaretlerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Sezer, üretime yönelik her girişimin destekçisi olacaklarını ifade ederek, girişimci kadınları tebrik etti.

Kadınların üretime yönlendirilmesi ve istihdamı için yapılan çalışmalar kapsamında üçüncü kooperatifin Keskin'de kurulduğunu dile getiren Sezer, şöyle konuştu:

"Valilik ve kaymakamlık himayelerinde kurulan bu kooperatife üretim ve satış yapmaları için yer tahsisi yapıldı. Kadınlarımız burada hem üretecek hem de pazarlayacak. Keskin'i turizm merkezi haline getirebilme hedefleri doğrultusunda 'Keskin'de Bir Gün' sloganıyla yola çıktık. Öncelikle tarihi konakları restore ediyoruz ve diğer taraftan tarihi dokuya uygun şekilde sokak ve cadde sağlıklaştırması çalışması yapacağız. Burada milli mücadele döneminde Keskin'in ortaya koyduğu fedakarlığı yansıtacak bir müze planlıyoruz. Keskin ilçemize gelen ziyaretçilerin dolu dolu bir günü geçirip ilçemizden ayrılmasını istiyoruz."

Vali Sezer'e ziyaretlerinde Kaymakam Tekin Erdemir ve Belediye Başkanı Dede Yıldırım da eşlik etti.

Kaynak: AA