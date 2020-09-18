Vali Sezer'den Gaziler Günü mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Sezer'den Gaziler Günü mesajı

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921'de 'Mareşallik' rütbesi ile 'Gazilik' unvanının verildiği günün yıl dönümü olan bugün, yurdumuzda her yıl 'Gaziler Günü' olarak kutlanmaktadır" dedi.

Vali Sezer'den Gaziler Günü mesajı
18.09.2020 15:51 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:56

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921'de 'Mareşallik' rütbesi ile 'Gazilik' unvanının verildiği günün yıl dönümü olan bugün, yurdumuzda her yıl 'Gaziler Günü' olarak kutlanmaktadır" dedi.

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Vali Yunus Sezer, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda; yüreklerindeki vatan, bayrak ve millet aşkıyla tarihe destan yazan gazilerin şanlı tarihin ebedi kahraman olduğunu belirtti. Devletin ve milletin bekası, vatanın bölünmez bütünlüğü, halkın huzuru, güvenliği ve esenliği için büyük bir onurla görev yaptıklarını vurgulayan Vali Sezer, gazilik mertebesine ulaşan gazilerin; bağımsızlığın, egemenliğin, milli birliğin ve beraberliğin en kıymetli simgeleri olduğunu bildirdi. Vali Sezer mesajında, "Bu cennet vatanımız bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor; hayatta olan gazilerimize ve değerli ailelerine minnet, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Muharrem İnce Süleyman Soylu Erol Mütercimler Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Barış Falay İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Fatih Terim Mbaye Diagne Mehmet Özdilek Josef De Souza
Daha Fazla Uefa Kaza Karar Avrupa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Sezer'den Gaziler Günü mesajı - Kırıkkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 15:56:30. #1.15#
title