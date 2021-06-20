Vali Özkan, Bozkır Barajına İncelemelerde Bulundu

Vali Vahdettin Özkan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan ve su tutmaya başlayan Bozkır Barajında incelemelerde bulundular.

Vali Vahdettin Özkan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan ve su tutmaya başlayan Bozkır Barajında incelemelerde bulundular.

Konya-Çumra 3. Merhale Projesi kapsamında inşa edilen, 116 metre yüksekliğe ve 361 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olan Bozkır Barajı'nda depolanan sular önce Bağbaşı Barajı'na aktarılacak sonra da Mavi Tünel vasıtasıyla Konya'ya ulaşacak. Bozkır Barajı, eteğine inşa edilecek hidroelektrik santraliyle de yılda 35 milyon kilovatsaat enerji üretecek.

Kaynak: Habermetre