Vali Orhan Tavlı, Yatağan İlçesinde Yatırım ve Projeleri İnceledi

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Yatağan ilçesinde yapımı tamamlanan Yatağan Devlet Hastanesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yatağan Meslek Yüksek Okulu ve Yatağan Gençlik Merkezi inşaatı ve Stratonikeia Antik Kentinde incelemelerde bulundu.

İncelemeleri sırasında Vali Orhan Tavlı 'ya Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Ak Parti Yatağan İlçe Başkanı Ali Tekin eşlik etti.

İlk olarak yapımı tamamlanarak hasta kabulüne hazırlanan 100 yataklı Yatağan Yeni Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunan Vali Orhan Tavlı, İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fırat Yazıcı ve Başhekim Dr. Bülent Gökkuş'tan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Yatağan Devlet Hastanesi yeni hizmet binasına taşınma işlemlerinin devam ettiğini, en kısa sürede hizmete açılacağı ifade edildi.

Vali Orhan Tavlı ve beraberindeki heyet daha sonra yapımı devam eden Gençlik Merkezi İnşaatında incelemelerde bulundu. 3 bin 200 metre toplam alanda, 1135 metrekare kapalı alanı olan Gençlik Merkezi'nin içerisinde sinema, düğün salonu, toplantı salonu, kütüphane, sportif alanlar ve sosyal mekânlar bulunuyor.

İncelemelerine Stratonikeia Antik Kentinde devam eden Vali Orhan Tavlı ve beraberindeki heyet Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt'ten yürütülen kazı çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Son olarak Yatağan Meslek Yüksek Okulu'nda bulunan dersliklerde, laboratuvarda, atölyelerde ve konferans salonunda incelemelerde bulunan Vali Orhan Tavlı, Yatağan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Kerim Bender'den bilgiler aldı.

Kaynak: Bültenler