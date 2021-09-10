Vali Öksüz, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu
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Vali Öksüz, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Vali Öksüz, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, "Gündüzlü Engelsiz Yaşam Merkezi" inşaatında incelemelerde bulundu.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, "Gündüzlü Engelsiz Yaşam Merkezi" inşaatında incelemelerde bulundu.

Türker Öksüz'ün Kars'a vali olarak atanmasından bu yana en büyük hayalim dediği ve Haziran ayı başında Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Kars Milletvekilleri 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın tarafından temeli atılan "Gündüzlü Engelsiz Yaşam Merkezi" inşaatı devam ediyor.

Kaba inşaatı tamamlanan ve engelli vatandaşların gündüzleri zaman geçirebileceği, oluşturulacak çeşitli atölyelerde kendilerine sunulacak hizmetlerle, yaşam ve oyun alanlarıyla, spor salonuyla, hobi bahçesiyle eğitim, sosyal uyum ve beceri geliştirmelerine katkı sunulacak olan Gündüzlü Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 130 engelli vatandaşa hizmet sunulabilecek.

Kars İl Özel İdaresi, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla yapılan Gündüzlü Engelsiz Yaşam Merkezi'nin yılsonunda bitirilmesi hedefleniyor. - KARS

Vali Öksüz, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu
Vali Öksüz, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu
Vali Öksüz, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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