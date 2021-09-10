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Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Devam Ediyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Devam Ediyor

Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Devam EdiyorTürkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı başkanı İbrahim Açıkgöz ve yönetim kurulu üyeleri Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ettiler, çalışmalarına ilişkin bilgi sundular.

Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Devam EdiyorTürkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı başkanı İbrahim Açıkgöz ve yönetim kurulu üyeleri Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ettiler, çalışmalarına ilişkin bilgi sundular. Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun Vali Mustafa Tutulmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu. İlimiz Teknopark md. Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu, Teknopark Güvenlik firması sahibi Tuncay Karaman ile Sanayi ve Teknoloji İl md. Yaşar Karaman Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ettiler. Siber güvenlik, dijital sanayileşme ve yatırımcılar konusunda bilgi sundular, görüşlerini paylaştılar.

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Haber: Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Devam Ediyor - Haberler
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