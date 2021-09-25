Vali Mustafa Tutulmaz 30. Geleneksel Alaplı Yağlı Güreş Müsabakalarının Açılışına Katıldı - Haberler
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Vali Mustafa Tutulmaz 30. Geleneksel Alaplı Yağlı Güreş Müsabakalarının Açılışına Katıldı

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Vali Mustafa Tutulmaz 30. Geleneksel Alaplı Yağlı Güreş Müsabakalarının Açılışına Katıldı

Vali Mustafa Tutulmaz 30. Geleneksel Alaplı Yağlı Güreş Müsabakalarının Açılışına KatıldıVali Mustafa Tutulmaz 30. Geleneksel Alaplı Yağlı Güreş Müsabakalarının açılışına katıldı, pehlivanlarla sohbet etti, başarılar diledi.

Vali Mustafa Tutulmaz 30. Geleneksel Alaplı Yağlı Güreş Müsabakalarının Açılışına KatıldıVali Mustafa Tutulmaz 30. Geleneksel Alaplı Yağlı Güreş Müsabakalarının açılışına katıldı, pehlivanlarla sohbet etti, başarılar diledi. Vali Mustafa Tutulmaz, Milletvekillerimiz Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu, Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ile birlikte 30. geleneksel Alaplı yağlı güreş müsabakalarında başpehlivanlığı kazanan İsmail Balaban'ı kutladılar.

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Haber: Vali Mustafa Tutulmaz 30. Geleneksel Alaplı Yağlı Güreş Müsabakalarının Açılışına Katıldı - Haberler
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