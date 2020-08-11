Vali Mustafa Çiftçi olay yerinde
Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.
11.08.2020 19:44 | Son Güncelleme: 11.08.2020 20:54
Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Vali Mustafa Çiftçi, olay yerine gelerek bilgi aldı.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, olayın duyulmasının ardından Bayat ilçesine geçti. Yatıkçı Mahallesine geçen Vali Çiftçi, yangın hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yangında hayatını kaybeden Ömer Çetin, Yusuf İçuz ve Elif Naz Çetin'in cenazeleri cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı. - ÇORUM
Kaynak: İHA