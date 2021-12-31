Vali Okay Memiş polis, jandarma ve 112 çalışanlarının yeni yılını kutladı - Haberler
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Vali Okay Memiş polis, jandarma ve 112 çalışanlarının yeni yılını kutladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Vali Okay Memiş polis, jandarma ve 112 çalışanlarının yeni yılını kutladı Erzurum Valisi Okay Memiş, yılbaşı dolayısıyla polis uygulama noktaları ve 112 merkezini ziyaret etti.

Vali Okay Memiş polis, jandarma ve 112 çalışanlarının yeni yılını kutladı

ERZURUM - Erzurum Valisi Okay Memiş, yılbaşı dolayısıyla polis uygulama noktaları ve 112 merkezini ziyaret etti.

Beraberinde Büyükşehir Belediye Başkan vekili, İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet müdürü ile birlikte Ilıca uygulama noktasını ziyaret eden Vali Okay Memiş burada görev yapan polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını kutladı. Halkın huzur ve güveni için görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür eden Vali Memiş, vatandaşın incitilmemesi istedi.

Vali Memiş ve beraberindekiler daha sonra 112 merkezine ziyaret ederek burada görev yapan personel ile bir araya geldi. Çalışanların yeni yılını kutlayan Vali Okay Memiş, 112 komuta merkezinde görev yapan personelin hassas ve önemli bir görev yaptığını belirtti.

Vali Okay Memiş polis, jandarma ve 112 çalışanlarının yeni yılını kutladı

Vali Okay Memiş polis, jandarma ve 112 çalışanlarının yeni yılını kutladı

Vali Okay Memiş polis, jandarma ve 112 çalışanlarının yeni yılını kutladı

Vali Okay Memiş polis, jandarma ve 112 çalışanlarının yeni yılını kutladı

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