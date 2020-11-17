Vali Mehmet Emin Bilmez'den Kaf Gruba ziyaret
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Vali Mehmet Emin Bilmez'den Kaf Gruba ziyaret

17.11.2020 00:59 | Son Güncelleme: 17.11.2020 01:03
Vali Mehmet Emin Bilmez'den Kaf Gruba ziyaret

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Tuşba ilçesi YYÜ Teknokent bünyesinde 15 milyon liralık yatırımla kurulan Kaf Grup Sağlık Hizmetleri, Tıbbi Cihaz ve Dezenfektan Üretim Tesisini ziyaret etti.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Tuşba ilçesi YYÜ Teknokent bünyesinde 15 milyon liralık yatırımla kurulan Kaf Grup Sağlık Hizmetleri, Tıbbi Cihaz ve Dezenfektan Üretim Tesisini ziyaret etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Aytin ve şirket yetkilileri tarafından karşılanan Vali Bilmez, merkezi İstanbul olan firmanın Van şubesini gezdi. 50'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren, bünyesinde 200'den fazla personel bulunduran ve Van'daki fabrikada 40 kişiye iş imkanı sağlayan Kaf Grup Sağlık Hizmetleri, yeni tip korona virüs pandemi süreciyle önemi artan dezenfektan, antiseptik ürünler, yer yüzey temizleyici, sprey ve antibakteriyel mendil üretimi gerçekleştiriyor.

25 yılı aşkın tecrübesi ile sektöre hakim, yerli ve yabancı pazarda kendine yer bulan firma yetkililerine teşekkür eden Vali Bilmez, bu tür şirketlerin Van ve ülkemiz için büyük öneme sahip olduğuna değindi.

Vali Mehmet Emin Bilmez, fabrika çalışanlarına kolaylıklar dileyerek ziyaretini tamamladı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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