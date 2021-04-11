Vali Mahmut Çuhadar, Palanlı Mağarasını inceledi
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Vali Mahmut Çuhadar, Palanlı Mağarasını inceledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vali Mahmut Çuhadar, Palanlı Mağarasını inceledi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, tarihi rivayetlere göre geçmişi 40 bin yıl öncesine dayanan ve Paleolitik döneme ait olan tarihi Palanlı Mağarasını inceledi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, tarihi rivayetlere göre geçmişi 40 bin yıl öncesine dayanan ve Paleolitik döneme ait olan tarihi Palanlı Mağarasını inceledi.

Adıyaman'ın 10 kilometre kuzeyinde Adıyaman-Çelikhan Karayolu güzergahı Palanlı Köyü sınırları içerisinde yer alan ve arkeololjik sit alanı olarak tescillenen Palanlı Mağarasını ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, mağara duvarlarına kazınan dağ keçisi figürleriyle ilgili Müze Müdürü Mehmet Alkan'dan bilgi aldı.

Vali Mahmut Çuhadar, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaparak bu uygarlıkların kalıntılarını taşıyan, zengin tarihi, doğal ve kültürel değerleri ile tarih sahnesindeki yerini alan Adıyaman'ın il geneline yayılmış 300 dolayında tarihi öneme haiz kültür varlıkları ile adeta açık hava müzesi konumunda olduğunu belirtti.

Vali Çuhadar, "Adıyaman, Anadolu coğrafyasında birçok uygarlığın büyüleyici kalıntılarına ev sahipliği yapan bir kültür ve turizm kentidir. Bu önemli tarihi merkezlerden biride bugün ziyaret ettiğimiz ve 40 bin yıllık bir geçmişi olduğu rivayet edilen tarihi Palanlı Mağarasıdır. Paleolotik döneme ait olan ve arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Palanlı Mağarasını turizme kazandırmak ve burayı bir çekim merkezi haline getirebilmek amacıyla Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi (İPA) kapsamında, tarihi alanın çevre düzenleme çalışmalarını, ziyaretçi karşılama merkezi ile patika yollar yapacağız. Bu proje kapsamında ayrıca, ilimizdeki 9 tarihi ören yerinin de çevre düzenlemesi çalışmalarını yapıyoruz. Böylece Adıyaman'da turizmden elde edilen katma değerin artırılmasını hedefliyoruz. Yerli ve yabancı turistlerimizi sevginin, kardeşliğin ve barışın timsali Adıyaman'ın tarihi ve doğal güzelliklerini görmeye davet ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Vali Mahmut Çuhadar, Palanlı Mağarasını inceledi
Vali Mahmut Çuhadar, Palanlı Mağarasını inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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