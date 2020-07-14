Vali Mahmut Çuhadar'dan Tut ilçesine ziyaret Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, ilçelerin genel durumu ile ilgili bilgi almak, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak amacıyla başlattığı ilçe gezilerine Tut ilçesiyle devam etti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, ilçelerin genel durumu ile ilgili bilgi almak, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak amacıyla başlattığı ilçe gezilerine Tut ilçesiyle devam etti.

Tut ilçe ziyareti sırasında Vali Çuhadar'a İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir eşlik etti.

Tut ilçesine gelişinde Vali Mahmut Çuhadar'ı ve beraberindeki heyeti, hükumet konağı önünde Kaymakam Yunus Kızılgüneş, Belediye Başkanı Mehmet Kılınç ve ilçe yöneticileri çiçeklerle karşıladı.

Karşılama sonrası kaymakamlık makamına geçen Vali Mahmut Çuhadar, Kaymakam Yunus Kızılgüneş'ten ilçenin genel durumu ve tarihçesi, yürütülen projeler, yapımı devam eden kamu yatırımları, ilçenin ihtiyaç ve talepleri ile kurumların çalışmaları hakkında bir brifing aldı.

Kaymakamlık ziyareti sonrası Vali Mahmut Çuhadar, vatandaşlara sunulan kamu hizmetleri ile ilgili Tut ilçe kurum amirleri ile bir toplantı yaptı.

Toplantıda konuşan Vali Mahmut Çuhadar, insanların hayatını kolaylaştıracak uygulama ve çalışmalara ağırlık verilerek, ilçede yürütülen kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde yerine getirilmesini istedi.

Kurum amirleri ile yapılan toplantı sonrası Tut Belediyesini ziyaret eden Vali Çuhadar, Belediye tarafından ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili Belediye Başkanı Mehmet Kılınç'tan bilgi aldı.

Belediye ziyareti sonrası Vali Çuhadar ve beraberindeki heyet, Tut ilçe esnafını ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet ederek halini ve hatırını sorup, esnafa bereketli kazançlar diledi.

Daha sonra ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığına geçerek ziyaret defterini imzalayan Vali Mahmut Çuhadar, emniyet ve jandarmanın sorumluluk alanında halkın huzur ve güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar ile genel asayiş uygulamaları hakkında bilgi aldı.

Buradan Tut Devlet Hastanesine geçerek incelemelerde bulunan Vali Mahmut Çuhadar, ilçede vatandaşlara sunulan sağlık hizmetleri hakkında sağlık grup başkanından bilgi aldı.

Vali Mahmut Çuhadar, ilçe merkezindeki temaslarının ardından Tut ilçesinin kuzey tarafında bulunan Çanakçı Mevkiinde doğa ve yayla turizminin geliştirilmesi amacıyla inşa edilen bungalov evleri ile mesire alanını inceledi. Vali Çuhadar, Tut ilçe ziyaretinin son bölümünde bir bahçeye giderek, ilçenin en önemli gelir kaynağı olan dut hasadına katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA