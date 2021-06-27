Vali Mahmut Çuhadar, arkeolojik kazı çalışmalarını inceledi
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Vali Mahmut Çuhadar, arkeolojik kazı çalışmalarını inceledi

Vali Mahmut Çuhadar, arkeolojik kazı çalışmalarını inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Örenli mahallesinde başlatılan temizlik ve arkeolojik kazı çalışmalarını inceledi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Örenli mahallesinde başlatılan temizlik ve arkeolojik kazı çalışmalarını inceledi.

Vali Mahmut Çuhadar, Kommagene medeniyetinin 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti Nekropol alanındaki tarihsel ve arkeolojik değerlerin gün yüzüne çıkartılarak turizme kazandırılması amacıyla geçtiğimiz Mayıs ayında köy içi kazı çalışmalarına başlanan Örenli Mahallesinde devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Tarihi Roma Çeşmesinin bulunduğu alanda devam eden kazı alanını gezerek incelemelerini sürdüren Vali Mahmut Çuhadar, yürütülen çalışmalarla ilgili Müze Müdürü Mehmet Alkan'dan bilgi aldı.

Kommagene uygarlığının 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kentinde bulunan Roma Çeşmesi etrafındaki evlerin kamulaştırma çalışmalarının geçtiğimiz yıl tamamlanarak geçen ay alanda temizlik ve kazı çalışmalarına başlandığını belirtti.

Vali Çuhadar, "Perre Antik Kentinde yaklaşık 11 yıl aradan sonra ilk defa köy içindeki Roma Çeşmesinin bulunduğu alanda temizlik ve kazı çalışmalarına başladık. Adıyaman kadim tarihiyle adeta bir açık hava müzesi olarak niteleyebileceğimiz bir şehir. Bugüne kadar çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Adıyaman, o medeniyetlerin izlerini taşıyan çok köklü bir tarih kentidir. Bundan dolayı buradaki kazı çalışmaları önem arz etmektedir. Geçmişe ışık tutacak olan bu değerlerimizi gün yüzüne çıkarmak için yapılan çalışmaları hassasiyetle takip ediyoruz. Adıyaman'ımızın sahip olduğu bu zengin tarihi ve kültürel değerlerini insanlarla buluşturmak istiyoruz. Bu sayede kentimizin turizm potansiyeline de önemli katkılar sağlamış olacağız" diye konuştu.

Perre Antik Kentindeki kazı çalışmalarında gelinen aşama hakkında bilgi alarak buradaki incelemelerini tamamlayan Vali Mahmut Çuhadar, daha sonra Adıyaman Müzesine geçerek, müzede sergilenen ve Adıyaman coğrafyasında yaşamış uygarlıklardan günümüze ulaşan tarihi kültürel eserler hakkında Müze Müdürü Mehmet Alkan'dan bilgi aldı.

(Cihan Kizir/İHA)

Vali Mahmut Çuhadar, arkeolojik kazı çalışmalarını inceledi
Vali Mahmut Çuhadar, arkeolojik kazı çalışmalarını inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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