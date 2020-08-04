Vali Karadeniz konuklarını ağırlıyor Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'e 'hayırlı olsun' ziyaretleri sürüyor.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'e 'hayırlı olsun' ziyaretleri sürüyor.

Vali Karadeniz, ilk olarak hayvancılık sektörünün Manisa'da temsilcilerini ağırladı. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kırlıoğlu, Damızlık Keçi ve Koyun Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Rıza Duman ve Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ali Turgut ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti. Ziyarette hayvancılık sektörünün Manisa'da ki durumu ve yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Karadeniz, İZDES heyetini ağırladı

Ayrıca İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında saha çalışması gerçekleştirmek üzere Merkez Valisi Selahattin Akyurt başkanlığında Manisa'da bulunan heyet, Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti. Heyet, İçişleri Bakanlığı tarafından kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, yönetime katılımın sağlanması, bürokratik süreç ve işlemleri azaltarak vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması amacıyla başlatılan İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında saha çalışması gerçekleştirmek üzere Manisa'da bulunuyor. - MANİSA

Kaynak: İHA