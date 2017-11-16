Vali Kalkancı Gerger'de Köy Yollarındaki Çalışmaları Denetledi

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, il özel idaresince Gerger ilçesine bağlı grup köy yollarında yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.



Gerçekleşen ziyarette, Vali Kalkancı'ya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdür Vekili İbrahim Kaba ve Gerger Kaymakamı Can kazım Kuruca eşlik etti. Gerger ilçesine giden Vali Nurullah Naci Kalkancı, ilçeye bağlı bağlı Çifthisar ve Güngörmüş Köyleri arasındaki 7 kilometrelik grup köy yolunun asfalta hazır hale getirilmesi çalışmalarını yerinde denetledi. Kalkancı, yolun durumu ve gidişatı ile devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Güzergahtaki köylerde durarak vatandaşlarla sohbet eden Vali Kalkancı, etrafını saran çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.



Kırsal alandaki vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek ve ulaşım hizmetlerini en üst noktaya çıkarmanın çaba ve gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Vali Nurullah Naci Kalkancı, "Köy yolların daha kaliteli olması için kırsal alanda köy yollarında yürütülen çalışmaların yanı sıra köylerin altyapı sıkıntılarının giderilmesi içinde devlet olarak her türlü imkanı seferber ediyoruz" dedi. - ADIYAMAN