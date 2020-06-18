Vali Kaldırım'dan Başkan Şerifoğulları'na veda ziyareti Son Valiler Kararnamesi ile Sakarya Valiliği'ne atanan Vali Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na veda ziyaretinde bulundu.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından karşılanan Vali Çetin Oktay Kaldırım, ziyaretinde ilk olarak Elazığ Belediyesi Şeref defterini imzaladı. Başkan Şerifoğulları, Başkanlık makamında gerçekleştirilen görüşmede şehre sağladığı katkılar ve hizmetler adına Vali Kaldırım'a teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım ise başta deprem süreci olmak üzere her zaman Elazığ Belediyesi ile koordineli bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, Başkan Şerifoğulları'na teşekkür etti.

Başkan Şerifoğulları, günün anısına Vali Kaldırım'a hediye takdim ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: Bültenler