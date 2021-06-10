Vali Işık Uygulama Mutfağı Açılışına Katıldı
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Vali Işık Uygulama Mutfağı Açılışına Katıldı

Vali Işık Uygulama Mutfağı Açılışına Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü bünyesindeki uygulama mutfağının açılışına katıldı.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü bünyesindeki uygulama mutfağının açılışına katıldı. Kurdele kesiminin ardından uygulama mutfağında bir süre incelemelerde bulunarak KMÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erol Yüksel'den bilgiler alan Vali Işık, öğrencilerin uygulama imkanlarını güçlendirmesi amaçlanan bölümün Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve ilgili alanlarda eğitimlerini sürdürecek olan öğrenciler için hayırlı olması dileklerinde bulundu. 10 Haziran 2021 Perşembe günü gerçekleştirilen pastacılık uygulama mutfağın açılışına Vali Işık'ın yanı sıra Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Nuri Özbey, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp H. Aslan, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, Vali Yardımcıları Kamuran Mustafa Ballı, Oğuz Şenlik, Mehmet Özmen, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Habermetre

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