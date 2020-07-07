Vali Gürel antik kentteki kazı çalışmalarını inceledi
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Vali Gürel antik kentteki kazı çalışmalarını inceledi

Karabük Valisi Fuat Gürel, Hadrianoupolis Antik Kenti'ni ziyaret ederek kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Gürel antik kentteki kazı çalışmalarını inceledi
07.07.2020 15:17 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:21

Karabük Valisi Fuat Gürel, Hadrianoupolis Antik Kenti'ni ziyaret ederek kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Gürel, ilçe ziyaretleri kapsamında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, İŞKUR İl Müdürü Mustafa Çalış, Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü ve İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz ile birlikte Eskipazar ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Eskipazar Kaymakamı Emrah Bütün, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, kurum müdürleri ve ilçe protokolü ile birlikte M.Ö. 1. yüzyılda kurulduğu ve M.S. 8. yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı düşünülen, sütun başlıklarının, surların, kiliselerin, kaya mezarlarının, nekropolü hamamları mahzenlerin ve su sarnıçlarının gün yüzüne çıkartıldığı Hadrianapolis Antik Kenti'nde incelemelerde bulunan Vali Gürel, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ve Hadrianoupolis kazıları bilimsel danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Ersin Çelikbaş'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Gürel, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce yürütülen İşbaşı Eğitim Programı Kapsamında 2020 yılı kazı sezonunda görevlendirilen 8 katılımcı ile bir süre sohbet etti.

Eskipazar ziyaretinde Bahar Su ve Soda Fabrikasını da ziyaret eden Vali Gürel, üretim tesisini gezerek Fabrika Müdürü Hakan Güvenç'den üretim ve ürün yelpazeleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin son bölümünde özel bir fabrikayı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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