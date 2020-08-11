Vali Gündüzöz, tarihi milli parktaki çalışmaları inceledi Muş Valisi İlker Gündüzöz, Malazgirt ilçesinde yapımı devam eden Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı alanında incelemelerde bulundu.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Malazgirt ilçesinde yapımı devam eden Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı alanında incelemelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile ilçeye gelen Gündüzöz, Kaymakam Emre Yalçın ve Belediye Başkanı Cengiz Altın tarafından karşılandı.

Vali Gündüzöz, beraberindekilerle Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'na gelerek, buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gündüzöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümünde düzenlenecek etkinlikler için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Çalışmaları yerinde incelediklerini ifade eden Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Bu yıl ülkemizde de salgın var. Bunun için çeşitli alternatifler üzerine çalışılıyor ve sembolikte olsa bu önemli tarihi yaşatacağız. İnşallah bir sonraki yıl Türkiye'nin ve dünyanın daha sağlıklı günler yaşadığı ortamda daha coşkulu bu etkinliklerle kutlayacağız. Yapılanlara baktık, eksikliklerin giderilmesi için tedbirleri aldık. 1071 Malazgirt bu ülkenin mührü. Bu mührün hatırlatılması, genç ve çocuklarımızın beyinlerine nakşedilmesi son derece önemli."

Kaynak: AA