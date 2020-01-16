Vali Günaydın havuzlu han esnafını ziyaret etti

16.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:03

Vali Günaydın, sık sık yaptığı esnaf ziyaretlerine bu kez tarihi Havuzlu Han'daki esnafları ziyaret ederek devam etti. Havuzlu Han'da esnaflık yapan bir vatandaşımızın çay içme davetini kırmayıp kendisini ziyaret etti. Vali Günaydın'ın berberlik yapan Orhan Bozkurt ile görüşmesine komşu esnaflarda katıldı.

Vali Günaydın, daha sonra Han'da bulunan dükkânları tek tek ziyaret ederek esnaflarımızın hal ve hatırlarını sorup, bir sıkıntıları olduğu zaman kendisini arayabileceklerini söyledi.

Vali Günaydın, daha sonra yol güzergâhında bulunan esnaflarımızı da ziyaret ederek esnaflarla ve alış veriş yapan bazı vatandaşlarla görüşerek talep ve önerilerini dinledi.

Vali Günaydın'ı aralarında gören esnaf ve vatandaşlar ise "Valimizin yapmış olduğu ziyaretlerden memnunuz, istediğimiz zaman kendisine ulaşabiliyoruz ve sıkıntılarımızı, isteklerimizi dile getirebiliyoruz." dediler

Kaynak: Bültenler