Vali Gökmen Çiçek Anıtkaya Köyü ve Bolvadin İlçesinde Ziyaretlerde Bulundu

Vali Gökmen Çiçek mesaisine Anıtkaya Köyü'nde başladı. Köy sakinleriyle görüşen Vali Çiçek, devam eden yatırımları ve planlanan çalışmaları inceledi.

Vali Gökmen Çiçek'e Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban ve diğer ilgililer eşlik etti.

Yatırımları İnceledi, Vatandaşları Dinledi

Köyde incelemelerde bulunan Vali Gökmen Çiçek, Anıtkaya Muhtarı Metiner İdis'ten bilgiler aldı. Vali Çiçek, devam eden yatırımlar ve köye yapılması gereken acil ihtiyaçlar konusunda da yerinde incelemeler yaptı. Anıtkaya Köyü'nde vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Gökmen Çiçek, köy sakinlerinin çeşitli konularda kendisine ilettiği talepleri dinleyerek, çözümü noktasında gerekli talimatları verdi.

Öğrencilere Hayallerini Sordu, Öğretmenlerle İstişare Etti

Anıtkaya Ortaokulu ve Anıtkaya İmam Hatip Ortaokulu'nu da ziyaret etti Vali Çiçek. Öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Vali Gökmen Çiçek, sınıfları ziyaret ederek, öğrencilere derslerinin nasıl olduğunu sordu, gelecek hayallerini dinledi. Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar'ın eğitimde hak ettiği konuma gelmesi ve başarının artması noktasında neler yapılabileceği konusunda da öğretmenlerle istişarelerde bulundu.

Üçhöyük'te Kazı Çalışmalarını İnceledi

Vali Gökmen Çiçek gün içerisindeki programlarına Bolvadin ilçesinde devam etti. İlk ziyaretini Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran kazı çalışmalarının sürdüğü Bolvadin Üçhöyük'e yapan Vali Gökmen Çiçek, Anadolu'daki en erken yerleşim yerlerinden olan, geçmişte önemli üretim ve ticaret merkezi olarak kullanılan höyükteki kazı çalışmalarında gelinen aşamaya dair bilgiler aldı.

Küçük Arkeologlarla Kazı Yaptı

Vali Gökmen Çiçek, geleceğimizin mimarı çocuklarımıza arkeolojiyi sevdirmek, kazı bilincini aşılamak amacıyla Bolvadin Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Üçhöyük kazı alanı yanında oluşturulan alanda da küçük arkeologlarla birlikte kazı çalışması yaptı.

Bulgular 5000 Yıl Kadar Önce Önemli Ticaret Merkezi Olduğunu Gösteriyor

Bolvadin Üçhöyük'te 2021 yılında Afyonkarahisar Müzesi Müdürü Arkeolog Mevlüt Üyümez başkanlığında, Selçuk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Özdemir Koçak ve Harita Mühendisi Ömür Esen, Kocatepe Üniversitesi'nden Arkeolog Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Bilgin, Dicle Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi İsmail Baytak ve bu üniversitelerin arkeoloji ve tarih bölümlerinden lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrencilerinden oluşan bir ekiple kurtarma kazılarına devam ediliyor. Bolvadin ilçesi girişinde yer alan Üçhöyük yerleşmesinin Tunç Çağında, günümüzden 5000 yıl kadar önce önemli bir üretim ve ticaret merkezi olduğu düşünülüyor. Burada yapılan kazı çalışmaları sırasında ele geçen maden cürufları, tekstil aletleri, çömlekler bu durumla ilgili önemli kanıtlar veriyor.

Restorasyon Yapılan İşyerlerini İnceledi

Bolvadin ilçesinde çarşı merkezinde iş yerlerinin bulunduğu alanda ocak ayında yangın çıkmış, iş yerleri büyük zarar görmüştü. Restorasyon yapılan ve yeninden eski haline dönen caddede incelemelerde bulunan Vali Gökmen Çiçek, esnaf ve vatandaşlarla da hasbihal etti.

Muazzam Bir İş Ortaya Çıkmış

Burada kısa bir açıklama yapan Vali Gökmen Çiçek: "Afyonkarahisar'ın en güzel, en şirin, en kadim ilçelerinden Bolvadin ilçemizdeyiz. Ocak ayından bu bölgeye geldiğimizde büyük bir hüzün vardı. Burada bir yangın meydana gelmişti ve binalarımız büyük hasar görmüştü. Bölgeye geldiğimizde derin bir üzüntü yaşamıştı. Adeta tarihin gözlerimiz önünde kaybolduğu hissine kapılmıştık. Belediye Başkanı Fatih Kayacak o gün bu bölgeyi çok kısa sürede eski Bolvadin evleri mimarisinde yeninden inşa edeceğini söylemişti. O gün kısa sürede buranın eski haline geleceğine inanmamıştım. Bu sebeple Başkan Kayacan'a teşekkür ediyorum. Muazzam bir iş ortaya çıkmış" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının yatırımları kapsamında Bolvadin ilçesine kazandırılacak olan stadyumda da incelemelerde bulunan Vali Gökmen Çiçek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Son olarak Bolvadin Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek, eğitim öğretim sürecine dair bilgiler aldı. Vali Çiçek, öğrencilere çok okumalarını ve çalışmalarını tavsiye etti.

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