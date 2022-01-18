Vali Erol'dan Kent Konseyi'ne ziyaret

YALOVA (İHA) - Yalova Valisi Muammer Erol, Kent Konseyi Başkanı Mustafa Kandemir ve yürütme kurulu üyelerini ziyaret etti.

Erol, geçtiğimiz haftalarda göreve seçilen Kandemir ve yürütme kurulu üyelerini makamında ağırlamıştı. Bu defa Kent Konseyi'ni ziyaret eden Erol, yeni oluşuma çalışmalarında başarılar diledi. Erol, Kent Konseyi'ne gereken desteği vermeye hazır olduğunu söyledi. Vali Erol ziyaret esnasında Yalova'nın içme suyu isale hattının değiştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Mevcut isale hattından kaynaklı kaçakların yüksek olduğunu kaydeden Erol, asbestli boruların sağlığı tehdit ettiğini kaydetti.

Erol, Yalova'nın şehir merkezi ve ilçeleriyle bir bütün şekilde planlanması gerektiğini dile getirerek, "Diğer önemli bir konu ise Yalova'nın istihdam ve nüfus açılarından ilçeleri ile birlikte düşünülerek planlanmasının yapılması gerekmektedir. Konunun muhatapları ile bir araya gelmeli. Bütün şehir uygulaması Yalova için faydalı olur."

Erol, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından "yalovagezi.com" mobil uygulaması hayata geçirileceğini sözlerine ekledi. - YALOVA