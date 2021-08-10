Bingöl Valisi Ekinci, Sütlüce köyünde vatandaşlarla buluştu
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Bingöl Valisi Ekinci, Sütlüce köyünde vatandaşlarla buluştu

Bingöl Valisi Ekinci, Sütlüce köyünde vatandaşlarla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Sütlüce köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Sütlüce köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Kadir Ekinci, Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Adaklı ilçesine bağlı Sütlüce köyünü ziyaret etti. Köy cemevinde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Ekinci, burada sorun ve talepleri dinledi. Hacı Bektaş Veli'yi rahmetle andığını belirterek konuşmasına başlayan Vali Ekinci, "Dün toplumsal kimliğimizin oluşmasında ve sürdürülmesinde etkili olan Hacı Bektaş Veli düşünce ve öğretisinin, bugün de milletimizin birliğine ve ülkemizin dirliğine katkı sağlayacağına olan inancımız tamdır. Malumunuz hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı, tarihimizde ve bilincimizde dönüm noktası olabilecek olayları barındırmaktadır. Muharrem ayı, paylaşmanın, şükretmenin, bereketin adı olan aşure gününün bereketinin yanında, zulme boyun eğmeyen, adaletin ve doğruluğun yanından ayrılmayan Peygamberimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin'in ve beraberindeki masum insanların Kerbela'da şehit edilmesinin acısını da barındırmaktadır. Hz. Hüseyin, kötülük yerine iyiliğin ve nefret yerine sevginin hakim olduğu büyük ahlakıyla, insanları birleştirmeye ve onlara hakikat yolunu göstermeye çalışmış bir insanlık abidesidir. Onun hayatı da şahadeti de hepimiz için sonsuza dek en güzel örneklerden biri olmaya devam edecektir. Birlik ve beraberliğimizin, dostluk ve kardeşlik duygularımızın daha da arttığı bu günlerde gözlerimizin daima barışa, merhamete, adalete, doğruluğa ve iyiliğe bakması, yüreğimizin sevgi, saygı, muhabbet ve hoşgörüyle atması gerekmektedir. Muharrem ayının birlik ve kardeşlik duygularımızın daha da gelişmesine ve dünya üzerinde barış, huzur ve mutluluk tohumlarının yeşermesine vesile olmasını diliyorum" dedi.

Sütlüce köyü ziyaretlerinde Vali Ekinci'ye Adaklı Kaymakamı Kadir Ulusoy, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Basatemur ve meclis üyeleri eşlik etti. - BİNGÖL

Bingöl Valisi Ekinci, Sütlüce köyünde vatandaşlarla buluştu
Bingöl Valisi Ekinci, Sütlüce köyünde vatandaşlarla buluştu
Bingöl Valisi Ekinci, Sütlüce köyünde vatandaşlarla buluştu
Bingöl Valisi Ekinci, Sütlüce köyünde vatandaşlarla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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